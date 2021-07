Bankitalia:in primo trimestre ripresa rimesse immigrati +23%

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Ripartono, nel primo trimestre 2021, le rimesse degli stranieri in Italia. Secondo le tabelle della Banca d'Italia nei primi tre mesi dell'anno le rimesse inviate all'estero dagli stranieri residenti in Italia sono aumentate del 23,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Gli incrementi più consistenti, sottolinea Via Nazionale, si sono registrati nei flussi verso i paesi dell'Africa del nord e del Vicino Oriente (+56,1 per cento), verso i paesi europei esterni all'Unione europea e quelli dell'Africa sub-sahariana (entrambi +35,9 per cento) (ANSA).