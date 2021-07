Borsa:Europa chiude in calo, incertezza Opec zavorra mercati

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Le Borse europee chiudono la seduta in calo, appesantite dalle banche e dall'energia. Sui mercati del vecchio continente pesano le frizioni tra i Paesi dell'Opec+ che sta creando volatilità sul prezzo del petrolio in rialzo per poi scattare un sell off dopo l'avvio del mercati statunitensi.

Tra gli investitori si temono ripercussioni sull'inflazione e un conseguente rallentamento della ripresa economica. Sotto i riflettori anche il rafforzamento del dollaro che ha messo sotto pressione i prezzi delle materie prime.

Lo stoxx 600 cede lo 0,52%. Archiviano la seduta in calo Francoforte e Madrid (-0,96%), Parigi (-0,91%), Londra (-0,89%).

Sul fronte valutario l'euro sul dollaro scende a 1,1823 (-0,39%). (ANSA).