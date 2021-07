Borsa: Milano debole (-0,17%), giù Tim, in luce Saipem

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Si conferma debole Piazza Affari (Ftse Mib -0,17%) dopo quasi due ore di scambi e lo spread tra Btp e Bund che resiste sotto quota 101 punti (100,7 per l'esattezza), con il rendimento in calo di 1,9 punti allo 0,783%). Sul paniere principale prevale il rosso a partire da Tim (-1,16%), Banco Bpm (-1,09%), Mediobanca (-1,06%), Generali (-0,96%) e Bper (-0,78%). Più caute Unicredit (-0,69%) e Intesa (-0,63%). Sprint di Saipem (+2,2%) con il rialzo del greggio (Wti +1,82% a 76,53 dollari al barile), che favorisce anche Eni (+0,82%). Pochi rialzi, limitati a Diasorin (+0,86%), Amplifon (+0,58%), che ha avviato una joint-venture in Cina, Atlantia (+0,32%), Prysmian (+0,4%) e Tenaris (+0,17%). Gira in calo Mediolanum (-0,12%), tiene Mps (+0,26%), corre Sicit (+3,08% a 16,75 euro) dopo il rilancio dell'Opa di Circular Bidco a 16,8 euro per azione. (ANSA).