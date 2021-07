Rinnovabili:Natixis, Intesa e Unicredi rifinanziano Obton

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Natixis, in qualità di structuring mandated lead arranger & bookrunner, banca agente, hedging bank e finanziatore, insieme a UniCredit e Intesa SanPaolo, in qualita di structuring mandated lead arranger & bookrunner, ha completato con successo il rifinanziamento da 185 milioni di euro per Obton Italy di un portafoglio fotovoltaico da 52 MW situato in Italia. Intesa SanPaolo ha agito come account bank.

Soggetto dell'operazione di rifinanziamento è Obton Italy, fondo italiano immobiliare chiuso di tipo riservato gestito da Sagitta SGR S.p.A. e sottoscritto da Obton Sun, attivo negli investimenti in tecnologie solari e fotovoltaiche di diritto danese nonché parte di Obton Group. Obton Italy, fondo di investimento alternativo immobiliare italiano chiuso riservato a investitori qualificati (fondo comune di investimento alternativo immobiliare chiuso di tipo riservato) attraverso un comparto separato, ha agito in qualità di mutuatario del rifinanziamento. Il fondo è gestito da Sagitta SGR S.p.A. e titolare di quote è P/S Obton Sun, sponsor attivo negli investimenti in asset solari fotovoltaici di diritto danese e parte di Obton Group. Il portafoglio comprende diversi impianti fotovoltaici dislocati in tutta Italia, già realizzati e collegati alla rete tra il 2010 e dicembre 2012. Gli asset sono gestiti da una serie di SPV e hanno track record operativi positivi. (ANSA).