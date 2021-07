Mef: entrate primi 5 mesi +13,3% (+20 mld)

Nei primi 5 mesi 2021 le entrate tributarie erariali ammontano a 169.667 milioni di euro, con un incremento di 19.936 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2020 (+13,3%). Lo annuncia il Mef precisando che il confronto con i primi 5 mesi del 2020 presenta un evidente carattere di disomogeneità dovuto al fatto che il lockdown è stato adottato a partire dall'11 marzo 2020. Inoltre, si ribadisce che i provvedimenti sui versamenti, emanati nel corso dell'ultimo trimestre del 2020, hanno influenzato anche il gettito relativo ai primi cinque mesi del 2021.

Nello stesso periodo le imposte indirette sono salite a 78.895 milioni di euro, in aumento di 13.262 milioni di euro (+20,2%), per effetto prevalentemente del gettito Iva (+10.709 milioni di euro +26,6%) e, in particolare, dell'Iva sugli scambi interni (+9.583 milioni di euro). Anche la componente relativa alle importazioni ha segnato un incremento di gettito del 26,0% (+1.126 milioni di euro). Le entrate da attività di accertamento e controllo sono invece scese a 2.952 milioni di euro (-625 milioni di euro, -17,5%).