Borsa: Milano peggiora dopo avvio, bene Mediobanca

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - La Borsa di Milano (-0,35%) peggiora dopo l'avvio, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mette in mostra Mediobanca (+1,1%) mentre scivola Hera (-3,1%). Lo spread tra Btp e Bund tedesco sale a 103 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,80%.

Deboli le banche con Intesa e Unicredit (-0,1%), Bper (-0,3%), Banco Bpm (-0,07%) mentre è in controtendenza Mps (+0,2%). In rosso i titoli legati al petrolio con Eni (-0,3%) e Saipem (-0,1%). Vendite anche su Prysmian, Atlantia e Amplifon (-1%).

Andamento negativo per l'automotive dove rallentano Cnh (-0,7%) e Stellatis (-0,6%). In calo Pirelli (-0,2%) mentre sale Brembo (+0,3%). Fuori dal listino principale vola Reno De Medici (+5%), dopo l'operazione dei fondi Apollo che hanno acquistato la maggioranza della società. (ANSA).