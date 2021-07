Borsa: Europa prosegue fiacca, Milano +0,3

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Le Borse europee proseguono fiacche, orfane di Wall Street che resterà chiusa per il giorno dell'indipendenza. Prosegue la corsa del petrolio con il Wti che sale a 75,34 dollari al barile e il Brent a 76,30 dollari. Gli investitori restano alla finestra in attesa che si trovi una soluzione alle frizioni tra alcuni dei Paesi dell'Opec+ ed in vista delle decisioni della prossima riunione. Sotto i riflettori anche l'impatto dei contagi della variante delta sull'andamento della ripresa economica.

Invariato l'indice d'area stoxx 600 (+0,03%). In rialzo Milano (+0,3%) e Londra (+0,2%), piatta Parigi e Madrid, in calo Francoforte (-0,1%). Sui listini pesano le utility (-1,7%) che risentono dell'andamento del petrolio. Male anche farmaceutica (-0,6%) e le Tlc (-0,4%). Rimontano l'energia (+0,3%) e le banche (+0,9%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in rialzo a 1,1886 a Londra.

A Piazza Affari in luce Mediobanca (+1,5%) e Stm (+1%). Bene le banche con Banco Bpm (+1%), Bper (+0,6%), Intesa e Unicredit (+0,7%) e Mps (+0,2%). Prosegue in forte calo Hera (-3,2%). Male anche Amplifon (-1,3%), Atlantia e Inwit (-0,5%). Fuori dal listino principale è tonica Reno De Medici (+4,3%), dopo l'acquisto del pacchetto di maggioranza da parte di Apollo.

(ANSA).