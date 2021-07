Borsa: Europa in calo con tensioni Opec, pesa l'energia

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Le Borse europee proseguono in calo con le incertezze degli investitori sulla ripresa economica a causa degli effetti delle varianti del coronavirus. Sui mercati tengono banco le frizioni all'interno dell'Opec+ con uno stallo sulla decisione per l'aumento della produzione ed il conseguente aumento del prezzo del petrolio.

Nel Vecchio continente l'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,3%. In rosso Francoforte (-0,7%), Parigi e Madrid (-0,4%), Londra (-0,1%). Sui listini pesano le utility (-1,5%) e l'energia (-0,3%), con il prezzo del petrolio Wti che sale 75,27 dollari al barile e il Brent a 76,30 dollari. Vendite anche sulla farmaceutica (-0,5%) e sulle auto (-0,6%).

Tirano il fiato le compagnie aeree (+1,4%), dopo le incertezze dei giorni scorsi sulla stagione estiva, mentre prosegue la flessione per i servizi turistici (-0,5%). In lieve rialzo il comparto dei materiali con Glencore (+1%) che ha annunciato il cambio del presidente. Bene anche le banche (+0,7%) mentre sono poco mosse le assicurazioni (-0,04%).

Rialzi anche per le materie prime con l'oro (+0,22%), l'argento (+1,5%), il minerale di ferro (+3,1%) e il rame (+1,3%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in rialzo a 1,1875 a Londra. (ANSA).