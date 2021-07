Bezos vola nello spazio, lascia timone Amazon a Jassy

Conto alla rovescia per il volo nello spazio di Jeff Bezos: il lancio è previsto, salvo imprevisti, per il prossimo 20 luglio. Ma il multimiliardario, ormai con il cuore altrove, non lascia la sua 'creatura' Amazon: sarà affidata da domani alla guida di Andrew R. Jassy (Andy per gli amici) per il quale Bezos nutre una stima incondizionata. E lo stesso Bezos manterrà comunque la carica di presidente ma ''esecutiv'o'', cioè non solo una figura di garanzia ma anche pronto ad intervenire sulle scelte della società.

L'annuncio del cambio della guardia e' di pochi mesi fa: Jassy assumera' l'incarico di amministratore delegato di Amazon domani, 5 luglio, in occasione del 27mo anniversario della fondazione del colosso delle vendite online. "Andy e' ben conosciuto all'interno della societa' , sara' un leader fantastico e ha la mia piena fiducia", diceva Bezos.