Giovannini,spero presto in Costituzione sviluppo sostenibile

(ANSA) - PERUGIA, 03 LUG - "Oltre che mettere in attuazione il Pnrr e tutte le altre politiche, spero che da qui a un anno celebreremo l'inserimento in Costituzione del principio dello sviluppo sostenibile e della tutela dell'ambiente": a dirlo, elencando le proprie priorità, è stato il ministro Enrico Giovannini, partecipando a Spoleto al panel organizzato da Rai per il Sociale che ha avuto per tema la transizione ecologica.

"Dopo il voto positivo in Senato - ha aggiunto il ministro - è un obiettivo che da qui a un anno il Parlamento potrebbe realizzare". (ANSA).