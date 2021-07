Mediaset: ok in Borsa (+3%) anche su stime pubblicità calcio

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Ottimi acquisti su Mediaset in Piazza Affari: il titolo del Biscione sale del 3% a 3,14 euro, ai massimi da oltre tre anni tra scambi forti, pari a 3,5 milioni di pezzi poco dopo metà giornata contro i 2 milioni dell'intera seduta precedente. Bene anche Mediaset Espana a Madrid, che cresce del 3,7% a 5,55 euro.

Il Biscione sfrutta le previsioni della raccolta pubblicitaria sul calcio (più di 100 milioni stimati sui 150 totali del mercato) e il piano di sviluppo europeo con i primi colloqui con possibili partner finanziari e industriali dopo lo spostamento della sede legale della capogruppo in Olanda, che potrà essere la piattaforma per l'espansione internazionale.

Nel dettaglio, Publitalia raccoglierà la pubblicità per tutta serie A ed Europa league per Dazn e per il meglio della Champions, Coppa Italia e Supercoppa (per Mediaset sia free su Canale 5 sia pay per Mediaset Infinity). Dal punto di vista strategico, il Biscione in questo modo andrà a riguadagnare anche una fetta della crescita pubblicitaria 'digital' fino a ora quasi totalmente intercettata da Google e Facebook. (ANSA).