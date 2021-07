Inps: assegno temporaneo figli, già 75mila richieste

A meno di due giorni dall'apertura della procedura per l'assegno temporaneo sul sito dell'Inps, sono pervenute già 75.000 domande riferite in totale a oltre 125.000 minori, con l'87% delle richieste inoltrate on line direttamente dai cittadini, grazie anche all'elevata semplicità della procedura realizzata.

Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre, ed entro il 30 settembre per avere gli arretrati a partire dal 1° luglio. Lo comunica l'Inps.