Borsa: Europa peggiora con l'apertura debole di Wall Street

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Peggiorano, dopo l'apertura debole di Wall Street, le principali Borse europee, mentre negli Usa i dati di giugno sulla disoccupazione (+5,9%) sono peggiori delle attese (+5,8%) anche, se sono stati creati 850.000 posti di lavoro, a fronte di una previsione di 720.000. Un aumento di assunzioni che risulta il più elevato da dieci mesi, osservano alcuni analisti, sottolineando che non sta allarmando i listini e che quindi potrebbe segnalare come gli investitori stiano ormai dando per scontato un aumento dei tassi da parte della Fed prima del previsto. Le quotazioni in rialzo dell'oro (+0,6%) a 1.787 dollari l'oncia, segnalano lo sguardo degli investitori verso il bene rifugio. Gira in calo il greggio (-0,5%) a 74,8 euro al barile, dopo che in mattinata era rimasto sopra i 75 dollari, inseguito alla riunione della vigilia dell'Opec plus, con un niente di fatto sula decisione di un aumento della produzione.

In Europa la peggiore è Madrid (-0,4%), seguita da Parigi (-0,1%), Londra (-0,04%) e con Milano sulla parità. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,1%, sostenuto dall'informatica, ma con energia e finanza che pesano in negativo. (ANSA).