Istat: deficit primo trimestre sale al 13,1%

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Nel primo trimestre 2021 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al 13,1% (10,6% nello stesso trimestre del 2020). Lo rende noto l'Istat. "L'incidenza del deficit delle amministrazioni pubbliche sul Pil - commenta l'Istituto di statistica - è sensibilmente cresciuta in termini tendenziali per il consistente aumento delle uscite, dovuto alla prosecuzione delle misure di sostegno al reddito di famiglie e imprese, che è risultato superiore all'incremento delle entrate". (ANSA).