Borsa: Milano solida con Europa e petrolio, bene Unicredit

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Piazza Affari conclude in rialzo una seduta tra qualche alto e basso, ma sostanzialmente in linea con l'Europa e con una buona spinta dalla ripresa del prezzo del petrolio: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita dello 0,73% a 25.286 punti, l'Ftse All share in aumento dello 0,65% a quota 27.711.

Oltre alla Borsa di Londra chiaramente più forte degli altri listini del Vecchio continente (+1,2%), Piazza Affari ha guardato anche al calo dello spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni, con il differenziale che ha chiuso la seduta sui mercati telematici a 100 punti base contro i 102 dell'avvio di seduta, sfiorando la discesa sotto la quota psicologica a tre cifre.

In questo clima a Milano, nel paniere a elevata capitalizzazione il migliore è stato Unicredit, che ha concluso gli scambi in aumento del 2,5% a 10,2 euro, seguito da Leonardo, in aumento finale del 2,3% poco sotto quota 7 euro. Il rialzo del prezzo del greggio ha sostenuto Saipem (+2%), Tenaris (+1,9%) ed Eni, che ha chiuso la seduta in rialzo dell'1,8% a 10,4 euro. Solidi Banco Bpm (+1,7%), Atlantia (+1,5%) ed Exor, in aumento finale delll'1,4%.

Tra i titoli maggiori deboli per contro Diasorin (-1,2%), Ferrari e Buzzi (-1,3%), con Unipol sceso dell'1,9% a 4,5 euro dopo la corsa della vigilia sugli acquisti del 'mondo Coop'.

