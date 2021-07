Borsa: Asia debole con variante Covid, Europa verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Prima seduta del mese per le Borse di Asia e Pacifico all'insegna dell'incertezza si timori legati alla diffusione della variate Delta del Covid. In calo Tokyo (-0,29%) nonostante il miglioramento per il quarto trimestre consecutivo della fiducia delle grandi imprese in Giappone.

Deboli anche Hong Kong (-0,57%), Shenzhen (-0,14%), Seul (-0,38%) e Sydney (-0,65%) . Tiene Shanghai (+0,25%) Sono invece positivi tanto in future sull'Europa quanto quelli su Wall Street. Da monitorare la riunione dell' Opec+ che discuterà del tema Iran e probabilmente opterà per un aumento della produzione ad agosto. In Europa attese poi le vendite al dettaglio della Germania, il pmi manifatturiero spagnolo. Dall'Italia in calendario la relazione dell'Ivass e sul fronte macro il pmi manifatturiero, il tasso di disoccupazione, anche nell'eurozona. Dagli Stati Uniti le richieste di sussidi e l'Ism manifatturiero. (ANSA).