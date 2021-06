Pirelli: Camfin si rafforza fino al 14,1%

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Camfin rafforza la sua partecipazione in Pirelli fino a circa il 14,1% del capitale sociale, con Marco Tronchetti Provera & C. che mantiene il controllo di Camfin. E' quanto previsto dall'accordo sottoscritto per l'ingresso di Longmarch nell'azionariato della controllante di Pirelli, con il gruppo cinese che apporta il 4% di azioni Pirelli.

Lo si legge in un comunicato di Camfin, nel quale si precisa che "le pattuizioni parasociali contenute nell'accordo non influenzano in alcun modo né la governance di Pirelli né la gestione". (ANSA).