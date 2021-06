Borsa:Europa apre piatta, si guarda a contagi variante delta

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Le Borse europee aprono piatte l'ultima seduta di un semestre che ha visto un avanzata significativa dei listini. I mercati sono in cerca di spunti mentre avanzano i contagi della variante delta del coronavirus e dagli Usa arrivano le posizioni di alcuni esponenti della Fed sulla ripresa economica. Si assiste intanto al rialzo del prezzo del petrolio alla viglia della riunione dell'Opec+ che dovrebbe dare il via libera ad un aumento della produzione.

Poco mosse Parigi (-0,08%), Francoforte (+0,06%), Londra (-0,05%) mentre è in calo Madrid (-0,25%). (ANSA).