Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,30%)

(ANSA) - TOKYO, 30 GIU - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in rialzo, in scia alla chiusura positiva degli indici azionari statunitensi e ai dati incoraggianti sulla fiducia dei consumatori Usa in giugno, ai massimi da inizio pandemia da Covid. In apertura l'indice Nikkei avanza dello 0,30% a quota 28,899.20, con un progresso di 205 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro a 110,50 e sull'euro a 131,50.

(ANSA).