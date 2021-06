Borsa: Europa in calo, si guarda a petrolio e variante delta

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Le Borse europee proseguono in calo con gli investitori che guardano all'andamento dei contagi della variante delta del coronavirus. Sotto i riflettori anche il prezzo del petrolio, alla vigilia della riunione dell'Opec che dovrebbe dare il via libera ad un aumento della produzione. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in calo a 1,1899 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,67%. In rosso Madrid (-1,2%), Parigi (-0,83%), Francoforte (-0,8%) e Londra (-0,63%).

Sui listini pesano le banche (-1,6%) e le utility (-1%). Seduta all'insegna del calo anche per le auto (-2%) con Porsche (-4%) e Volkswagen (-3%). In rosso l'energia (-0,9%), con il prezzo del petrolio Wti che scende a 72,80 dollari al barile.

Soffrono il comparto del turismo (-0,8%) e le compagnie aeree (-1,1%), con i timori sull'imminente stagione estiva a causa del covid. (ANSA).