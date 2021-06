Borsa: Europa conferma calo con Wall Street, Milano -0,78%

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Borse europee in affanno con la variante Delta che appesantisce i listini. L'indice d'area Stoxx 600, con l'avvio di Wall Street, cede oltre mezzo punto con vendite soprattutto sull' automotive e la componentistica. Male poi i finanziari e gli industriali, tra questi in particolare il trasporto aereo. Prosegue la debolezza dei titoli legati al turismo.

Tra le singole Piazze, Milano cede lo 0,78% % con il Ftse Mib che tiene sopra i 25mila punti. Sotto la lente, nel paniere principale, resta Unipol (+5,24%) con il mondo Coop che si è rafforzata con Koru che ha acquistato l'1% del capitale. Giù Autogrill (-2,18%) che ha chiuso l'aumento di capitale da 600 milioni di euro. Ed è sempre in caduta Safilo (-16,7%) dopo l'annuncio della ricapitalizzazione da 135 milioni.

Per il resto nel Vecchio Continente, Londra perde lo 0,61%, Parigi lo 0,81%, Francoforte l'1%. Lo spread tra Btp e Bund si muove in area 104 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,83%. Il petrolio è in rialzo alla vigilia dell'Opec+ con il wti a 73,6 dollari al barile. Sul fronte dei cambi l'euro è in calo a 1,1876 dollari. (ANSA).