United Airlines annuncia un mega ordine da 270 aerei

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - La compagnia aerea americana United Airlines ha annunciato un piano per l'acquisto di 270 nuovi aerei, 200 Boeing e 70 Airbus. L'ordine, il più grande della sua storia, è valutato attorno ai 35,4 miliardi di dollari in base al prezzo di listino dei jet, anche se le compagnie aeree spesso finiscono per pagare molto meno. (ANSA).