Safilo lancia un aumento di capitale da 135 milioni

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Il cda di Safilo ha convocato l'assemblea straordinaria il prossimo 30 luglio per votare un aumento di capitale a pagamento, per un controvalore massimo di 135 milioni. Lo annuncia un comunicato del gruppo, che "intende completare l'operazione in tempi rapidi nel corso del secondo semestre 2021".

Safilo aggiunge che l'aumento è supportato dall'azionista di riferimento, che "il rimborso dello Shareholder Loan consentirà una struttura finanziaria più efficiente in termini di oneri e flussi" e che "è anche volto all'ulteriore rafforzamento della struttura patrimoniale e a supportare lo sviluppo futuro, anche per linee esterne". (ANSA).