Perini Navi:Tisg interessata, mandato a Deloitte per analisi

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Il produttore di yatch The Italian Sea Group (Tisg) ha dato mandato a Deloitte "per svolgere talune approfondite procedure di analisi sui documenti messi a disposizione" nell'ambito del fallimento di Perini Navi, dopo aver avuto accesso alla data room per la vendita degli asset dell'azienda nautica di Viareggio.

"TISG conferma il proprio interesse per Perini Navi solo a valori sostenibili in un'ottica di creazione di valore per la società ed i propri azionisti", si legge nella nota. (ANSA).