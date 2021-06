Landini, sbagliato usare licenziamenti ora

"E' sbagliato utilizzare i licenziamenti ora: ci sono altri strumenti che sarebbe interesse di tutti gestire. Dobbiamo capire anche i tempi della riforma degli ammortizzatori sociali. Non era questa la nostra richiesta: abbiamo chiesto la proroga per tutti: allo stesso tempo l'utilizzo della cig ordinaria a zero sarebbe importante.

Tutte le aziende dovrebbero prendere l'impegno che questo e' lo strumento prioritario". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini che incontrerà insieme a Uil e Cisl il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi.

"Ieri sera siamo stati convocati per discutere: andiamo a discutere come abbiamo fatto per gli appalti e alla fine con il governo che ha accettato il confronto, abbiamo trovato una soluzione. Non andiamo per essere semplicemente informati. E' interesse del governo gestire questa fase per evitare i licenziamenti: la strumentazione c'e'. Se cosi' non fosse valuteremo con Cisl e Uil su come muoverci".