Borsa: Europa solida dopo Wall street, Francoforte +1,2%

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente sempre chiaramente sopra la parità dopo l'avvio di Wall street, con Francoforte che sale dell'1,2% dopo il rallentamento dell'inflazione della Germania in giugno e si conferma la Borsa più forte della giornata. Dietro al listino tedesco si muove Piazza Affari, che cresce dello 0,8%, con Amsterdam, in aumento dello 0,7%, Parigi e Londra dello 0,6%, mentre Madrid è al momento la Borsa più cauta in Europa, con un rialzo dello 0,3%.

A Francoforte bene soprattutto i titoli di Siemens energy (+3,5%), con Infineon e Basf, che segnano un aumento del 2,8%. A Milano invece, che guarda anche allo spread in lievissimo calo a 105 punti base, Azimut registra un rialzo del 3%, seguita da Banca Mediolanum, Prysmian e Cnh che crescono di circa due punti percentuali. Solide Tim (+1,4%) e Intesa (+1,3%), mentre tra i titoli principali il più pesante è Atlantia, che scende dello 0,8%. (ANSA).