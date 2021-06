Istat: +1,1% prezzi abitazioni in primo trimestre 2021

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Nel primo trimestre 2021 l'indice dei prezzi delle abitazioni (Ipab) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, aumenta dell'1,1% rispetto al trimestre precedente e dell'1,7% nei confronti dello stesso periodo del 2020 (era +1,5% nel quarto trimestre 2020). Lo rende noto l'Istat nel suo aggiornamento. L'aumento tendenziale dell'Ipab, si legge, è da attribuire sia ai prezzi delle abitazioni nuove che crescono del 3,9%, in forte accelerazione rispetto al trimestre precedente (quando era +1,8%), sia ai prezzi delle abitazioni esistenti che aumentano dell'1,2% (rallentando da +1,3% del quarto trimestre 2020). (ANSA).