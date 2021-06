Borsa: Europa chiude in calo, variante Delta pesa su mercati

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Le Borse europee chiudono in calo con i timori degli investitori sull'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus. Sotto i riflettori anche l'andamento del prezzo del petrolio in vista della riunione di giovedì dell'Opec+, dal quale si prevede un aumento della produzione. I listini sono stati appesantiti dall'andamento negativo dell'energia, delle banche e delle compagnie aeree. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1942.

In calo Madrid (-1,93%%), Londra (-0,88%), Parigi (-0,98%) e Francoforte (-0,34%). (ANSA).