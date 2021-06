Sostenibilità: Vattani, sfida centrale per sistema italiano

(ANSA) - VENEZIA, 25 GIU - "Serve un sistema interdisciplinare che affronti le sfide attuali, tra cui la sostenibilità, un tema centrale per il sistema economico italiano". Con queste parole l'ambasciatore e presidente della Venice international University, Umberto Vattani, ha introdotto la presentazione dei "Venice international sustainability awards-Advantage green", che si svolge all''hotel Monaco della città lagunare. Vattani ha ribadito la volontà di creare sempre più attenzione nei confronti dei problemi legati ad aziende e industria, ricercando sempre più il rispetto per l'ambiente.

"Nel corso della giornata - ha annunciato - verrà messa in evidenza l'importanza del ruolo delle imprese per favorire un mondo diverso, con risorse non semplicemente sfruttate, ma anche conservate. Advantage Green e Viu sono unite in questo campo perché, nel 1600/o anno dalla fondazione di Venezia. Qui dimostriamo che la città è il luogo ideale per discutere questi temi. Nessuno non può più rendersi conto di quanto preziosa e vulnerabile sia Venezia", ha concluso Vattani. (ANSA).