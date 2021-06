Fisco: Castelli, più tempo per Tari, proroga al 31 luglio

Si va verso una proroga per il pagamento della Tari. Ad annunciarlo il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli. "Dobbiamo dare più tempo ai Comuni per approvare le tariffe e i regolamenti della Tari. È una necessità su cui c'è grande sensibilità e ampia convergenza. - afferma - Come Governo stiamo lavorando ad una norma, che adotteremo entro il 30 giugno, per prorogare il termine al 31 luglio prossimo".

La misura, a quanto si apprende, potrebbe essere contenuta nel decreto atteso in cdm all'inizio della prossima settimana.