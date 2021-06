Borsa: Europa conclude cauta, Londra +0,3%

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Listini finanziari del Vecchio continente in tenuta nell'ultima giornata della settimana: Londra ha chiuso in crescita dello 0,37%, con Francoforte in aumento dello 0,12%, Zurigo in frazionale rialzo dello 0,02% e Parigi in calo dello 0,12%. (ANSA).