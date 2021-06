S&P migliora stime Italia, +4,9% nel 2021 e nel 2022

S&P Global Ratings ha migliorato le stime sul Pil dell'Italia al 4,9% sia nel 2021 sia l'anno prossimo. E' quanto emerge dalla ricerca sulle previsioni per l'Europa nel terzo trimestre dal titolo 'La Grande riapertura'.

Le previsioni precedenti si fermavano al 4,7% quest'anno e al 4,2% nel 2022. Per la Spagna, l'altro Paese dell'eurozona che verrà più aiutato dal piano Next Generation Eu, S&P ha alzato le stime al 6,3% nel 2021 e al 6,4% nel 2022.