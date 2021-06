Borsa: Milano svetta in Europa con Nexi, Unicredit, Diasorin

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Seduta sugli scudi per Piazza Affari, che chiude in testa ai listini europei, tutti positivi in una seduta contrassegnata dall'ottimismo sulla ripresa - corroborato dai dati macro e dalle previsioni di S&P sull'Eurozona - e dalla conferma dell'impegno di Bce e Boe a mantenere la politica monetaria accomodante nonostante i venti di inflazione.

Sul listino milanese, che ha accelerato in scia all'avvio positivo di Wall Street, si sono messe in luce Nexi (+4%), balzata a un nuovo massimo storico, Diasorin (+3,2%) e Unicredit (+2,8%), fredda verso Mps (-0,5%). Bene anche Amplifon (+2,6%), Campari (+2,3%), Azimut (+2,3%) e Unipol (+2,2%), in una seduta che non ha visto segni meno sul Ftse Mib. Di buona lena Atlantia (+2,2%), Prysmian (+2,2%) e Intesa (+2,1%).

Recupera e chiude sopra la parità (+0,2%) Pirelli, in rosso per gran parte della seduta a causa del taglio del giudizio da parte di Goldman Sachs. Fiacche anche Stellantis (+0,2%), Moncler (+0,4%) ed Exor (+0,5%). Tra i bancari, oltre a Unicredit, brilla Intesa (+2,1%). Generali è salita dell'1,6% prima di annunciare, a Borsa chiusa, la data dell'investor day, il prossimo 15 dicembre. (ANSA).