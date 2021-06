Borsa: Europa chiude in forte rialzo, Londra +1,2%

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Chiusura in deciso rialzo per i listini del Vecchio Continente, sostenuti dal buon andamento di Wall Street, da una serie incoraggiante di dati macro e dalle rassicurazioni di Bce e Boe sul sostegno monetario alla ripresa.

Parigi ha chiuso a in progresso dell'1,22%, con l'indice Cac 40 a 6.631 punti, Francoforte dello 0,86%, con il Dax a 15.589 punti e Londra dello 0,51%, con il Ftse 100 a 7.109 punti.

(ANSA).