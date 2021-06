Borsa: Asia chiude debole, si guarda a mosse banche centrali

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Le Borse asiatiche chiudono in calo con gli investitori che guardano all'andamento dell'inflazione ed alle mosse delle banche centrali. In giornata l'attenzione si concentra sui contenuti del bollettino economico della Bce e la riunione della Banca d'Inghilterra. Sotto i riflettori anche i contagi e le varianti del coronavirus oltre alla campagna vaccinale.

Chiude piatta Tokyo a quota 28.875 punti. Sul fronte valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 110,80, e sull'euro a 132,20. A contrattazioni ancora in corso piatta Shanghai (-0,02%), in rosso Shenzhen (-0,4%), in positivo Hong Kong (+0,2%). In moderato rialzo anche Seul (+0,3%) e Mumbai (+0,4%).

Giornata ricca dal punto di vista dei dati macroeconomici. In arrivo la fiducia delle imprese di Francia e Germania e il Pil della Spagna. Dagli Stati Uniti previsto il Pil finale del primo trimestre, la bilancia commerciale, le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e le scorte all'ingrosso. (ANSA).