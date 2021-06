Buffett dona 4,1 mld, lascia da fiduciario fondazione Gates

(ANSA) - NEW YORK, 23 GIU - Warren Buffett si dimette da fiduciario della Bill and Melinda Gates Foundation e annuncia la donazione di altri 4,1 miliardi di dollari a cinque organizzazione di beneficienza. "Nel 2006 mi sono impegnato a distribuire tutte le mie azioni di Berkshire Hathaway - che rappresentano più del 99% della mia ricchezza - alla filantropia. Con la donazione di 4,1 miliardi, sono a metà strada", dice Buffett. "Mi dimetto" da fiduciario della Bill and Melinda Gates Foundation "come ho fatto per tutti gli altri ruolo nei cda ad eccezione di Berkshire", aggiunge. (ANSA).