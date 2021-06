Borsa: Milano in calo (-0,27%), bene Tenaris e Mediobanca

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Piazza Affari gira in calo (-0,27%) in linea con le altre Borse europee che all'indomani del rimbalzo di Wall Street e della buona seduta sui listini asiatici guardano a futures Usa solo in marginale rialzo e col Nasdaq negativo. La crescita del Brent sui 75 dollari al barile per poi assestarsi a 74,96 aiuta Tenaris (+0,39%) ed Eni (+0,31%) ma fanno meglio Mediobanca (+0,57%) e Fineco (+0,53%) mentre fra i titoli bancari Unicredit retrocede (-0,31%): secondo il Messaggero il ceo Andrea Orcel avrebbe dettato le condizioni in un incontro al Mef per un intervento su Mps (-0,08%). Il nuovo piano industriale aiuta intanto Illimity (+1,42%).

In fondo al listino principale le vendite colpiscono in primis Cnh (-1,3%), Amplifon (-1,21%) e Moncler (-0,86%). (ANSA).