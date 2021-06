Intesa Sanpaolo Forvalue conferita a Innolva per 55 milioni

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Gruppo Tinexta e Intesa Sanpaolo avviano una partnership strategica volta a supportare le pmi nel loro percorso di crescita. L'operazione prevede il conferimento da parte di Intesa Sanpaolo della partecipazione del 100% di Intesa Sanpaolo Forvalue in Innolva, società controllata da Tinexta con sottoscrizione di azioni di nuova emissione, rivenienti da aumento di capitale riservato. Intesa Sanpaolo Forvalue è una società controllata al 100% da Intesa Sanpaolo che eroga servizi non finanziari alle imprese clienti della Divisione Banca dei Territori.

Il closing è previsto nel mese di luglio. Il valore del conferimento è stato fissato in 55 milioni di euro. Il capitale sociale di Innolva sarà detenuto per il 75% da Tinexta, che mantiene la maggioranza della Governance societaria, e per il 25% da Intesa Sanpaolo.

"Intesa Sanpaolo e Tinexta condividono una comune visione basata sulla necessità di mettere a disposizione delle imprese, in particolare le Pmi, un'ampia e qualificata piattaforma di prodotti e servizi a supporto del business". Così Pier Andrea Chevallard, amministratore delegato di Tinexta.

"Grazie alla partnership con Tinexta, leader di mercato su una molteplicità di servizi a valore aggiunto, rafforziamo la nostra gamma di servizi non finanziari alle Pmi". Lo afferma Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. (ANSA).