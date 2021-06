Borsa:a Piazza Affari il primo fondo tutto su energia solare

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Sbarca lunedì a Piazza Affari il primo fondo ad essere quotato in Europa interamente dedicato all'energia solare. Il fondo, il Solar Energy Ucits Etf, è stato lanciato a giugno sul London Stock Exchange L'Etf, basato su un sottostante iniziale di 10 aziende, seguirà l'indice Eqm Global Solar Energy, focalizzato su realtà che traggono un reddito significativo dalle operazioni commerciali legate all'energia solare, tra cui la produzione di impianti fotovoltaici e celle solari; i produttori di generatori di energia solare, attrezzature e componenti; i fornitori di installazione, sviluppo e finanziamento di sistemi di energia solare; e/o la produzione di sistemi di ricarica e stoccaggio di energia solare.

"L'opportunità di investimento, a livello globale, nell'energia solare rappresenta una prospettiva molto allettante per gli investitori che permette loro di concentrarsi su un megatrend globale impegnato nel passaggio dall'energia proveniente da fonti non rinnovabili all'energia pulita. Il Tann non solo espande la nostra offerta nello spazio tematico ma si aggiunge alla nostra gamma in espansione di Etf sull'energia pulita, rinnovabile e ESG", afferma Hector McNeil, co-fondatore e co-Ceo di HANetf, che è il gestore del fondo. (ANSA).