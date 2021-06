Tod's: accelera in Borsa con il comparto del lusso

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Tod's accelera ancora in Borsa, dopo una sospensione in asta di volatilità a rialzo, dopo i commenti positivo degli analisti di Ubs su tutto il settore del lusso. Nel Vecchio continente, con gli indici in lieve calo, il comparto è in rialzo dell'1,3% con Lvmh (+1,5%), Hermes (+2,1%), Kering (+1,3%) e Moncler (+1,1%).

Tod's, sui massimi da agosto 2018, ha avuto una forte crescita a partire da aprile scorso quando Lvmh è salita al 10% nel capitale. Oggi a Piazza Affari le azioni salgono del 12% a 62,90 euro. (ANSA).