Le calzature antinfortunistiche U-Power si quotano in Borsa

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - U-Power Group, azienda di Paruzzaro (Novara) leader europeo nelle calzature antifortunistiche, si quota sul mercato Mta di Borsa. L'offerta, riservata agli investitori istituzionali, riguarda fino al 35% del capitale della società come richiesto per il segmento Star, e si prevede venga completata entro il prossimo mese di luglio.

Nel 2020 il gruppo, controllato e guidato da Pier Franco Uzzeni, ha registrato ricavi da contratti con i clienti derivanti dalla vendita delle calzature antinfortunistiche (4,5 milioni di paia vendute) e dell'abbigliamento tecnico per 172,5 milioni di euro e un margine operativo lordo (Ebitda) di 42,7 milioni.

Con la quotazione a Piazza Affari U-Power Group punta a ottenere una maggiore visibilità sul mercato di riferimento e accrescere la capacità di accesso a quello dei capitali con un potenziale miglioramento delle opportunità di sviluppo delle proprie attività. (ANSA).