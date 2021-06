Borsa: Milano rallenta con le banche, Unicredit -2%

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - La Borsa di Milano (-0,4%) rallenta, in linea con gli altri listini del Vecchio continente.

A Piazza Affari pesano le banche mentre proseguono in rialzo le utility. Lo spread tra Btp e Bund sale a 104 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,84%.

Vendite su Unicredit (-2,2%), Bper (-1,9%), Intesa (-1,1%), Banco Bpm (-0,7%) mentre Mps (+0,4%) prosegue in rialzo. In calo anche i titoli legati al petrolio con il prezzo del petrolio in calo. Saipem (-1,4%), Eni (-0,8%) e Tenaris (-1,1%).

Ben intonate le utility dove si mettono in mostra A2a (+1,3%), Hera (+0,7%), Terna e Snam (+0,3%). Bene Prysmian (+1,4%), con una commessa da 140 milioni di euro. Fuori dal listino principale prosegue la corsa di Tod's (+7%). (ANSA).