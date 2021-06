Borsa: Asia chiude contrastata con mosse banche centrali

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Le Borse asiatiche chiudono contrastate con gli investitori che guardano alle mosse delle banche centrali. L'attenzione si concentra sull'andamento della ripresa economica globale mentre incombe l'incognita delle varianti da coronavirus. Fari puntati anche sui prezzi delle materie prime.

In rosso Tokyo (-0,19%), dopo le decisioni della Banca centrale del Giappone e il calo dei rendimenti sul mercato obbligazionario Usa. Sul fronte dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 110,10, e sull'euro poco sopra a 131. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Shanghai (+0,2%), Shenzhen (+0,9%) e Seul (+0,3%) mentre è in calo Mumbai (-0,8%).

Giornata scarna dal punto di vista dei dati macroeconomici.

In arrivo le vendite al dettaglio del Regno Unito e l'indice dei prezzi di produzione della Germania. (ANSA).