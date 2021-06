Banche: Bce proroga a marzo 2022 allentamento leverage ratio

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - La Bce ha deciso di prorogare fino a marzo 2022 l'allentamento sul coefficiente di leva finanziaria per le banche, una misura varata per garantire credito all'economia durante l'emergenza pandemica e che sarebbe dovuta decadere il 27 giugno. Lo ha annunciato la Bce riconoscendo il permanere di "circostanze eccezionali" dovute alla pandemia. L' agevolazione - decisa lo scorso 17 settembre - consente alle banche di continuare a escludere i depositi presso le banche centrali dell'Eurosistema, cioe' le riserve, dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria in modo da aiutare le banche a erogare credito a famiglie e imprese. (ANSA).