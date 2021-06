Trasporto aereo: Cub conferma lo sciopero di 4 ore domani

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Il sindacato Cub trasporti conferma l'adesione, insieme con le altre organizzazioni sindacali del comparto, allo sciopero di 4 ore del trasporto aereo e dell'indotto in programma domani, dalle 13:00 alle 17:00 . Lo annuncia una nota Cub. "Il settore, in sofferenza da tempo, ha subito un drastico peggioramento durante la pandemia.

In questo quadro le ricadute sui lavoratori sono gravissime. Ne è un esempio - sostiene Antonio Amoroso, della Segreteria Nazionale Cub - il mancato pagamento degli ultimi mesi di quanto dovuto da parte del Fondo Solidarietà Trasporto Aereo, i mancati anticipi della Cig da parte delle aziende, i ritardi e le parziali erogazioni della Cig da parte dell'Inps. Inoltre la mancanza assoluta di sostegni economici ai precari e ai lavoratori di alcune società stanno già provocando ingenti problemi economici agli addetti dell'intero comparto aereo-aeroportuale-indotto".

"Salari, diritti, turni e carichi di lavoro sono stati massacrati da anni di accordi sottoscritti sempre e solamente a favore delle aziende - aggiunge Antonio Amoroso - Le aziende del comparto aereo e del suo indotto, hanno ancora una volta, ridotto i diritti acquisiti e già normati dei lavoratori, trattando sulle ferie estive, orari supplementari e riducendo il personale in servizio costretto a lavorare a cottimo". (ANSA).