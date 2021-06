Ovs: vendite trimestre sfiorano 230 milioni, 8,7% mercato

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Ovs ha chiuso il primo trimestre dell'anno, relativo al periodo febbraio-aprile, con vendite nette in crescita del 123,6% a 229,6 milioni e vendite online in progresso del 45%, raggiungendo una quota di mercato dell'8,7%.

In "rilevante recupero" secondo il Gruppo il margine operativo lordo, a 5,7 milioni, che ha contribuito a far salire a 112,6 milioni il dato cumulato negli ultimi 12 mesi allo scorso 30 aprile, in crescita del 54% rispetto a gennaio. Secondo l'amministratore delegato Stefano Beraldo "la continua crescita di quota di mercato della nostra società, in assenza di nuove superfici, è uno dei dati più significativi di questa trimestrale". Un segno che "il nostro posizionamento e le attività che stiamo concretizzando, anche in chiave di discontinuità, stanno dando i risultati previsti".

Secondo il manager "Ovs ha solide basi per essere tra i protagonisti della ripresa dell'intero settore". A suo avviso "l'implementazione delle strategie" avviate dal Gruppo consentirà di "rafforzare il ruolo di Ovs nello scenario economico Italiano, contribuendo attivamente alla ripresa del nostro Paese". (ANSA).