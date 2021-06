Covid: CureVac crolla in Borsa su 'fallimento' vaccino

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Fortissime vendite in Borsa a Francoforte su CureVac dopo che il laboratorio tedesco ha annunciato che il suo principale candidato al vaccino Covid-19 ha mostrato solo il 47% di efficacia: il titolo del gruppo farmaceutico cede il 48% a 42 euro.

Anche la Commissione Ue ha fatto sapere che sta monitorando il dossier e, secondo l'analisi di uno studio clinico su larga scala, in questa fase il candidato al vaccino CureVac a RNA messaggero non soddisfa i criteri richiesti. (ANSA).