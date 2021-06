Italgas: piano strategico da 7,9 miliardi fino al 2027

Italgas ha messo a punto il nuovo Piano strategico 2021-2027, che prevede investimenti per 7,9 miliardi di euro. L'obiettivo annunciato dal Gruppo è di "estendere il network, completare la trasformazione digitale e guidare la transizione energetica dando impulso allo sviluppo di gas rinnovabili e all'efficienza energetica". Due miliardi daranno dedicati alle gare Atem e oltre 1,4 alla digitalizzazione delle reti, con un incremento del 32% rispetto al piano precedente. Italgas punta a ridurre del 30% le emissioni di gas a effetto serra e del 25% il consumo energetico. Confermata la politica dei dividendi fino al 2023.

Commentando il Piano l'amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo detto che il Gruppo punta a "completare nel 2022 la digitalizzazione del network e disegnare la roadmap che confermerà il ruolo strategico delle reti del gas quale volano della transizione energetica per il raggiungimento degli obiettivi Ue" di zero emissioni nette di anidride carbonica. "La trasformazione digitale - ha proseguito - resta il principale abilitatore del nostro percorso di crescita". Inoltre la quota "più rilevante" degli investimenti previsti nel Piano è destinata al "repurposing dei 73mila km di network e alla sua ulteriore estensione verso territori non ancora raggiunti, anche per sostenere lo sviluppo del biometano, atteso per questa decade, e degli altri gas rinnovabili come l'idrogeno verde, da accogliere e distribuire attraverso la nostra rete", ha concluso Gallo. (ANSA).