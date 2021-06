Petrolio: Wti oltre 71 dollari, ai massimi da ottobre 2018

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Il prezzo del petrolio continua a salire con le quotazioni del greggio Wti che rivedono i massimi da ottobre del 2018 segnando un rialzo di circa l'1% a 71,5 dollari al barile. Anche il Brent guadagna circa l'1% e sale a 73,5 dollari, il livello più alto da maggio del 2019. A spingere le quotazioni, la prospettiva di un aumento della domanda di carburanti in scia ai progressi della campagna vaccinale e all'allentamento delle restrizioni per l'emergenza Covid, mentre ancora non sono chiari i dettagli sul possibile allentamento delle sanzioni all'Iran sull'export di petrolio. (ANSA).