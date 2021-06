Borsa: Europa prosegue in rialzo, Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Le Borse europee proseguono la seduta in rialzo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i futures sono in terreno positivo. Sui mercati si respira ottimismo in vista della riunione della Fed che dovrà decidere sulla politica monetaria. Resta alta l'attenzione degli investitori sui prezzi delle materie prime, in particolare sul fronte del petrolio. Sul versante valutario l'euro sul dollaro è il rialzo a 1,2126 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,3%. In positivo Madrid (+0,6%), Londra (+0,5%), Parigi (+0,3%), Francoforte (+0,2%) e Milano (+0,1%). I listini sono sostenuti dall'andamento dell'energia (+1,4%), con il prezzo del greggio che sale a 71,39 dollari al barile (+0,6%). Tra le altre materie prime sono in calo l'oro (-2%), l'argento (-1,4%) e il rame (-0,1%). In lieve rialzo il minerale di ferro.

Bene anche l'informatica (+0,8%) e le utility (+0,7%). Nel Vecchio continente soffrono le auto (-0,8%) e le compagnie aeree (-1,6%).

A Piazza Affari Scivolano Ferrri (-2,5%) e Campari (-1%). In rosso anche Exor, Stellantis e Pirelli (-0,9%). Corrono Saipem e Hera (+2,4%) e Amplifon (+2,1%). Si mette in mostra anche Atlantia (+1%), dopo la firma dell'accordo con il consorzio Cdo per la cessione di Aspi. In ordine sparso le banche con Bper (+0,6%), Intesa (+0,4%), Unicreedit (+0,2%) mentre sono in rosso Banco Bpm (-0,4%), Mps e Fineco (-0,1%). (ANSA).